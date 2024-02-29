İsrail Bienal'den Çıkarılsın Kampanyası

İtalya'da her iki yılda bir yapılan Venedik Bienali öncesinde Filistinlilere yönelik zulümleri sebebiyle İsrail'in bienalden çıkarılmasına yönelik "Venedik'te soykırım pavyonuna hayır" başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, bir grup aktivist ve sanatçı, internet sitesi "anga"da yayınladıkları açıklamayla imza kampanyalarını duyurdu.
Açıklamada, " Gazze'de Filistinlilere karşı devam zulümlere girişen devleti temsil eden sanat platformunun kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz. Venedik Bienali'nde soykırım pavyonuna hayır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İsrail Pavyonu'nu hazırlayan küratörlerin doğurganlık teması üzerine bir iş çıkarmaya hazırlandığı kaydedilerek, "İsrail'in kendi pavyonu için hazırlıkları sürerken, Gazze'de ve Batı Şeria'da soykırımdan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail, 12 binden fazla çocuğu öldürdü ve tıbbi tesislere erişimi yok etti. Sonuç olarak Filistinli kadınlar anestezisiz sezaryen yaptırıyor ve sokakta doğum yapıyor. İsrail'in uluslararası kültür sahnesinde herhangi bir resmi temsili, onun politikalarının ve Gazze'deki soykırımın onaylanması anlamına gelir. Bienal, soykırımcı bir apartheid devletine platform sunuyor. Venedik Bienali'nde soykırım pavyonuna hayır." değerlendirmesi yer aldı.
İmza kampanyasına aralarında farklı milletlerden sanatçılar, küratörler ve sanat camiasından isimler olmak üzere şu ana kadar 17 binden fazla kişinin destek verdiği belirtildi.
İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ise sanatçıların imza kampanyasındaki talebini kesin şekilde reddetti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sangiuliano, "Bu kabul edilemez. Sergi bir özgürlük alanıdır." diyerek, sanatçıların çağrısına karşı çıktı.
Küratörlüğünü Brezilyalı Adriano Perosa'nın üstlendiği, "Stranieri ovunque" yani "Yabancılar her yerde" başlıklı Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi, 20 Nisan'da kapılarını açacak ve 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
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