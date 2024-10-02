İsrail Bombardımanında 26 Ölü

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İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul, yetimhane ve bir evi bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda 3'ü çocuk 13 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu ağır en az 17 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail savaş uçaklarının Şucaiyye Mahallesi'nde Gattas ailesinin evini hedef alması sonucu 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.