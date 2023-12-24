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İsrail bombardımanında 47 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail bombardımanında 47 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bombardımanda 47 Filistinliyi öldürdü. İsrail güçleri, kadın, çocuk ve yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırılarına devam etti. Bombardımanda birçok ev ve hastane hedef alındı, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail bombardımanında 47 Filistinli öldü
24.12.2023 - 11:53,
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İsrail ordusunun, bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyinde 47 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, çok sayıda kadın, çocuk ve yerinden edilmiş Filistinliyi hedef alan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Gazze'nin orta kesimlerinde dün akşamdan bu yana devam eden bombardımanda, 40 Filistinliyi öldüren ve onlarca kişiyi yaralayan İsrail güçlerinin Refah kentinin batısındaki Kanada Mahallesinde de "Ebu el-Avf" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu onlarca Filistinli yaralandı.

Han Yunus'ta ise "en-Nebris" ailesinin evini hedef alan İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü, 4'ünü de yaraladı.

İsrali güçlerinin gece saatlerinde Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi de bölgedeki Nasır Hastanesine getirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, el-Emel Hastanesini hedef alarak, hastane içinde bulunan 13 yaşındaki Emir Rami Avde'yi öldürdüğü bildirildi.

Han Yunus'un doğusundaki Man bölgesini hedef alan işgal güçleri de 2 Filistinliyi öldürdü, birçok kişiyi yaraladı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve obüsler ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesindeki sivillerin evlerini hedef aldı. Bölgedeki er-Rafi Okuluna baskın düzenleyen İsrail güçleri, çok sayıda kişiyi alıkoydu ve kadınları okuldan silah zoruyla çıkardı.

İsrail ordusu, Cibaliya ve el-Curn bölgelerini de fosfor ve sis bombasıyla hedef aldı. Bölgeyi işgal eden İsrail askerleri, Cibaliya'nın merkezine doğru ilerleme girişimlerini sürdürdü.

Cibaliya'da İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin ulaşımını engellemesi sebebiyle çok sayıda yaralı ile hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi sokak ve caddelerde kaldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki İsrail güçleri de topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA
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