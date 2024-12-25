İsrail Bombardımanında 7 Filistinli Öldü

Güncel

GAZZE, 25 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanında aralarında 2 sivil savunma üyesinin de bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki sivil savunma merkezine saldırı düzenlediğini söyledi. Basal saldırıda biri müdürlük için çalışan bir adam ve oğlu olmak üzere dört kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Gazze Şeridi'nde acil durum hizmetleri ve kurtarmadan sorumlu Filistin Güvenlik Hizmetleri'nin ana kollarından biri.

Basal, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Filistinlilerin toplanma alanını hedef alması sonucu 3 kişinin daha öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını sözlerine ekledi.

İsrail ordusu saldırılarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45.338'e yükseldiği belirtildi.