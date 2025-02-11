İsrail'de Aşırı Sağ Siyasetçilere Tepki - Son Dakika
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İsrail'de Aşırı Sağ Siyasetçilere Tepki

Smotrich ve Ben-Gvir, Hamas'ın esir takasını askıya almasını yetersiz bulup şiddetli saldırılar çağrısı yaptı.

11.02.2025 22:16
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İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasını askıya aldığını duyurmasının ardından toplanan İsrail siyasi ve güvenlik kabinesinde alınan kararı yetersiz bularak eleştirdi.

Smotrich ve Ben-Gvir, X hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla İsrail siyasi ve güvenlik kabinesinden çıkan kararı karşılaştırdı.

Aşırı sağcı iki siyasetçi de "İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başlaması gerektiğini" savundu.

Gazze'de kesin olarak savaşa dönülmesini savunan aşırı sağcı Smotrich ile Ben-Gvir, İsrail güvenlik kabinesinin, "esirler bırakılmadığı taktirde saldırıları yeniden başlatma" kararını yetersiz bularak eleştirdi.

Smotrich, uluslararası desteğe sahip olduklarını savundu

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının "kötü bir anlaşma" olduğunu öne sürerek "Hamas sadece tehdit etmekle kalmıyor, İsrail toplumunu içinden parçalıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın "Cumartesi saat 12.00'ye kadar (esirler) bırakılmazsa, kıyamet kopacak." açıklamasını "ahlaki, basit ve net" olarak niteleyen Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'ye su, yakıt ve insani yardım girişini engellemeye ve saldırıları tekrar başlatmaya çağırdı.

Smotrich, İsrailli esirlerin geri dönmesinin tek yolunun saldırılara yeniden başlamak olduğunu ve bu konuda uluslararası desteğe sahip olduklarını savundu.

Ben-Gvir, İsrail siyasi ve güvenlik kabinesi kararını "utanç verici" şeklinde niteledi

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulamaya girmesinin ardından Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Ben-Gvir, ABD Başkanı Trump'ın "Cumartesi saat 12.00'ye kadar (esirler) bırakılmazsa, kıyamet kopacak." ifadesine karşın İsrail hükümetinin "Cumartesi gününe kadar 3 esiri geri vermezlerse, her türlü senaryoya hazırlıklı olacağız." demekle yetindiğine dikkati çekti.

Ben-Gvir, siyasi ve güvenlik kabinesinin aldığı kararı "utanç verici" şeklinde niteledi.

Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yeniden şiddetli saldırılar düzenlemesine yeşil ışık yaktığını öne süren Ben-Gvir, "Hükümet pervasız yoluna devam etmeyi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası mutabakatının birinci aşaması kapsamında bırakılması planlanan İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu'nun açıklamasında sayı vermemesi, 15 Şubat'ta serbest bırakılması planlanan 3 esiri mi, yoksa ilk aşamada serbest bırakılması planlanan kalan 17 esir veya 9 esiri mi olduğu konusunda kafa karışıklığına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Aşırı Sağ Siyasetçilere Tepki - Son Dakika

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