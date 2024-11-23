İsrail'de Ateşkes Destek Oranı %54 - Son Dakika
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İsrail'de Ateşkes Destek Oranı %54

Ankete göre, İsrail halkının %54'ü Lübnan ile ateşkes anlaşmasını destekliyor.

23.11.2024 21:17
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İsrail'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 54'ü Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkesi sağlayacak bir anlaşmaya imza atmasını destekliyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin yaptırdığı ankette, katılımcıların yüzde 54'ü Lübnan'a saldırıları sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasına destek verirken, Tel Aviv yönetiminin bir anlaşma imzalamasına karşı çıkanların oranı ise yüzde 24 oldu.

Ankete katılanların yüzde 79'u 7 Ekim 2023'te yaşanan olaylara ilişkin bir soruşturma komitesi kurulmasını desteklerken, yüzde 8'i komisyon kurulmasına karşı çıktı. Ayrıca yüzde 13'ü, bir soruşturma komitesinin kurulup kurulmadığından haberi olmadığını söyledi.

İsrail hükümetinin performansı hakkındaki soruya ise katılımcıların yüzde 64'ü "Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin şu anda ülkeyi yönetme biçimine güvenmediğini," yüzde 30'u ise "güvendiğini" belirtti.

Başbakanlık için en uygun isim konusunda katılımcıların yalnızca yüzde 28'inin desteğini alan ana muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid karşısında Netanyahu'ya yüzde 38'lik destek çıktı.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 29'unun başbakanlığa uygun isim olarak gördüğü muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'la kıyaslandığında Netanyahu, yüzde 37'lik bir destek aldı.

Öte yandan, Netanyahu'ya desteğin eski Başbakan Naftali Bennett'le kıyaslandığında yüzde 34'te kalması dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 38'inin ise Bennett'e destek verdiği görüldü.

ABD yönetimi Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren müttefiki İsrail'e verdiği desteğe paralel olarak, Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşması yapılmasına da aracılık ediyor.

Ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, temaslarda bulunmak için çarşamba günü İsrail'e gelmişti.

Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüşmüş ancak bir açıklama yapılmamıştı.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Ateşkes Destek Oranı %54 - Son Dakika

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