İsrail'de bıçaklı saldırı: İzindeki asker öldürüldü

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İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda öldürülen kişinin 19 yaşında, izindeki bir asker olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Karmiel kentinde bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ordu mensubu, 19 yaşında izindeki bir asker olduğu belirtildi.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinde öldürüldü. Saldırganın Filistin asıllı İsrail vatandaşı Cevad Rebi olduğu aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Rebi'nin kız kardeşi, "erkek kardeşine telefonda bazı kişilerin kendisini taciz ettiğini söylediğini, saldırının 'güvenlik olayı' olmadığını" ifade etti.

Sosyal medyada, öldürülen Filistinli şüphelinin olay yerindeki annesinin ve kız kardeşinin gözleri bağlı gözaltına aldığı görüntüler paylaşıldı.

Saldırı anına ilişkin görüntülerde ise bir kişinin askeri üniformalı ve otomatik silah taşıyan iki kişiyi bıçakladığı görüldü. Üniformalı ve silahlı askerlerden birinin saldırgana ateş açması dikkati çekti.

Yerel basındaki haberlere göre İsrail polisi, Nahaf beldesine baskın düzenleyerek şüphelinin babasını da gözaltına aldı. Polisin, saldırganın ailesinin evinin yıkılmasına ilişkin hazırlık yaptığı belirtildi.