İsrail'de Yanlışlıkla Öldürülen 3 İsrailli Esirin Yardım Çağrısı Yayınlandı

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İsrail devlet televizyonu KAN, 15 Aralık 2023'te İsrail güçlerince, işgal ve abluka altındaki Gazze Şerid'nde "yanlışlıkla" öldürülen 3 İsrailli esirin "yardım çağrısı" yaptıkları ses kaydını yayınladı.

KAN'da yayınlanan ses kaydında iki İsrailli esir, askerlere, "İmdat. Biz esiriz, kurtarın bizi. Biz merdivenin altındayız." diyerek sesleniyor.

İsrail ordusunun ses kaydını üç İsrailli esirin bulunduğu yere gönderilen polis köpeğine bağlı bir GO kamerası aracılığıyla elde ettiği belirtilerek, polis köpeğinin de Filistinli direnişçiler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

İsrail ordusu "yanlışlıkla" 3 esiri öldürdüğünü duyurmuştu

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, 28 yaşındaki Yotam Haim ve 22 yaşındaki Samer Talalka ile daha sonra adı açıklanan 26 yaşındaki Alon Shamriz adlı esirlere ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.