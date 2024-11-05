İsrail'de Yeni Savunma Bakanı Atandı

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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yerine, Dışişleri Bakanı Israil Katz'ı atadı.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı olarak atanmasından dolayı Başbakan Netanyahu'ya teşekkür etti.

Katz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atama konusunda duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bu sorumluluğu, İsrail Devleti'nin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik bir görev duygusuyla ve kutsal bir korkuyla kabul ediyorum. Güvenlik sistemini düşmanlarımıza karşı zafere taşımak ve savaşın hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışacağız: En önemli değer misyonu olarak kaçırılanların geri dönüşü, Gazze'de Hamas'ın yok edilmesi, Lübnan'da Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması, İran saldırganlığının kontrol altına alınması ve kuzey ile güneyde yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri."