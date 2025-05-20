İsrail'de Yogi Naziler Endişe Yarattı - Son Dakika
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İsrail'de Yogi Naziler Endişe Yarattı

Gazze'deki Filistinli sivilleri hedefleyen kışkırtıcı söylemler artarken uluslararası endişe büyüyor.

20.05.2025 22:55
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İsrail'de, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yok edilmesine yönelik açık çağrılar yapan kişi ve grupların sayısı artarken, bu söylemler kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde ciddi endişelere yol açıyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, "Gazze'yi 'Sevgiyle' Yok Etmek: İsrail'in Yeni Yogi Nazileri" başlıklı haberinde, yoga ve kişisel gelişim alanlarında faaliyet gösteren bazı İsrail vatandaşlarının Gazze'de katliamı destekleyen beyanlarını "Kim demiş maneviyat ve etnik temizlik bir arada olmaz diye? İsrail, ötekini yok etmeyi kişisel gelişim biçimi olarak gören manevi tiplerle dolu." ifadeleriyle eleştirdi.

Gazete, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan yasa dışı "Şilo" yerleşim biriminde yaşayan ve kendisini "gururlu bir Yahudi" ve "alışılmış kalıpların dışında düşünen biri" olarak tanımlayan Rivka Lafair isimli Yahudi yerleşimcinin Gazze'deki Filistinlilerin sistematik biçimde ortadan kaldırılması gerektiğini savunan ifadelerine yer verdi.

Haberde, yoga ve kişisel gelişim atölyeleri düzenleyen bir eğitmen olan Lafair'in, son yıllarda İsrail toplumunda ortaya çıkan, ruhani söylemleri ırkçı ve aşırı sağcı ideolojilerle harmanlayan"Yogi Nazileri" olarak tanımlanan yeni bir akımın temsilcisi olduğuna işaret edildi.

İsrail'de 7 Ekim sonrasında popülerlik kazanmaya başlayan Lafair'in, "maneviyat-soykırım, yerleştirme-tehcir, yoga-açlık, uzlet ve kapsamlı bombardıman" gibi tezat eylemleri "bilişsel dönüşüm" ve "bilincin yeniden yapılandırılması" adını verdiği kavramlarla gerekçelendirerek meşru göstermeye çalıştığına işaret edildi.

Haberde, Lafair'in "Bu önemli bilişsel değişimde başarılı olmak için, burada bir düşmanımız olduğunu kabul etmeli ve onun gözlerinin içine bakarak onu ortadan kaldırmalıyız. Bunu arkalarından yapmayın; bilakis ortadan kaldırdığımız kişilerle doğrudan, aracısız bir temas halinde olmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Haaretz, "Gazze'yi bebeğinden yaşlısına kadar yok etmeli ve intikam almalıyız." ifadesini kullanan Lafair'in kışkırtıcı söylemlerinin sadece Hamas mensuplarını değil Gazze'de yaşayan tüm sivilleri hedef aldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Yogi Naziler Endişe Yarattı - Son Dakika

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