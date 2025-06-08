İsrail'den AB'ye Manipülasyon İddiası

İsrail, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda yaptığı açıklamanın üye devletleri manipüle etme girişimi olduğunu iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Costa'nın verdiği bir demeçle AB'nin son eylemlerinin arkasındaki gerçeği ifşa ettiği öne sürüldü.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesinin sonucunun önceden belirlenmiş olduğu iddia edilen açıklamada, İsrail'in yaptığı ihlallere ve işlediği insanlık suçlarına işaret eden Costa'nın "Televizyonlarınızı izlerken ve gazetelerinizi okurken, elde edilecek sonucun ne olduğunu tahmin etmenin zor olmadığını düşünüyorum." ifadelerine atıf yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yaptığı incelemenin, üye devletleri İsrail'e karşı baskı yapmaları için manipüle etmeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etti.

İsrail'in, Gazze'de ateşkes anlaşmasını bozan ve kalıcı bir ateşkese yanaşmayan taraf olduğunun bilinmesine karşın İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki savaşın uzama nedeninin Hamas olduğunu savunarak, baskı uygulanması gerektiğini öne sürdü.

Costa AB'nin Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail'i cezalandırabileceğine işaret etmişti

Costa, AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının gözden geçirilmesi kapsamında AB'nin, Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandırabileceğine işaret etmişti.

Amerikan Politico dergisinin haberine göre, Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu belirten Costa, AB'nin İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirdiğini kaydetmişti.

Costa, "Ancak televizyonlarınızı izlerken ve gazetelerinizi okurken, elde edilecek sonucun ne olduğunu tahmin etmenin zor olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ortaklık Anlaşmasının gözden geçirileceği duyurulmuştu

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a gönderdiği mektupta, Gazze'deki "insani ablukanın" uluslararası insancıl hukuku ve dolayısıyla AB ile İsrail arasındaki ilişkileri ve ticareti düzenleyen Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesini ihlal ettiğini bildirmişti.

Belçika, Finlandiya, Portekiz, İsveç ve Fransa da teklife desteğini açıkça dile getirmişti.

Kallas, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçireceğini duyurmuştu.