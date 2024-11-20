İsrail'den ABD'ye Gazze Vaadi - Son Dakika
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İsrail'den ABD'ye Gazze Vaadi

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme niyetinde olmadığını ABD'ye bildirdi.

20.11.2024 23:47
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İsrail hükümetinin, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri "zorla yerinden etme ve aç bırakma niyetinde olmadığına" dair Biden yönetimine resmi olarak söz verdiği öne sürüldü.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail geçen hafta Biden yönetimine konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

İsrail'in 13 Kasım'da gönderdiği belirtilen mektubun, 13 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen ve 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişinin somut düzeyde artırılmasını talep eden mektuba cevaben verildiği kaydedildi.

Blinken ile Austin'e hitaben yazılan ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın imzasını taşıyan 23 sayfalık mektubun, İsrail'in son bir ayda Gazze'de insani durumu iyileştirmek için attığı ya da atacağını iddia ettiği uzun bir listeyi de içerdiği öne sürüldü.

İsrail'in mektupta "Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etme ve aç bırakma niyetinde olmadığına" dair ABD'ye söz verdiğine dikkat çekilen haberde, ABD'li yetkililerin ise İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilenlerin geri dönüşüne izin vermeyeceğinden endişe ettiği vurgulandı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde zorla yerinden etme ve aç ve bırakma planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerine yeniden kara saldırıları başlatmıştı.

Bölgeye yardım girişine de izin vermeyen İsrail, burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmişti.

İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarından 1800'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yerinden oldu.

İsrail'in kuzeydeki bu saldırılarla "generallerin planı" olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini ikiye bölmeyi planlıyor

İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı ve sakinlerini göçe zorladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini ikiye bölmeyi planladığı ve bölünen yerin kuzeyinde yerinden edilenlerin buralara dönüşüne "şu an için" izin vermeyeceği açıklanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, üst düzey bir askeri yetkili, Gazze'nin kuzeyinde yeni bir koridor oluşturularak bölgenin ikiye ayrılmasının planlandığını belirtmişti.

Bu koridorun Gazze kentini daha kuzeyde kalan Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerinden koparacağı ve Gazze kentinden koparılan bu bölgelere insani yardım girişine izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den ABD'ye Gazze Vaadi - Son Dakika

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