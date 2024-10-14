İsrail'den Çin'e Denge Beklentisi

Güncel

İran'a saldırı hazırlığındaki İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmede, Pekin'den bölgedeki gerilime ilişkin "dengeli ve adil bir tutum sergilemesini" beklediklerini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşı Vang ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Katz, ülkesinin Pekin'den beklentisine dair, "Çin'in (bölgedeki) savaşa ilişkin dengeli ve adil bir tutum sergileyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın İsrail'e 180'den fazla balistik füzeyle saldırdığını ve hiçbir ülkenin böyle bir saldırıyı görmezden gelemeyeceğini belirten Katz, yaptığı görüşmede, "İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğini vurguladığını" kaydetti.

Katz ayrıca, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılarına ilişkin Çinli mevkidaşını bilgilendirdiğini aktardı.

Tel Aviv ile Pekin arasındaki ekonomik işbirliğini de ele aldıklarını belirten Katz, Vang'a 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de 20 bin civarında Çinli işçinin çalışmaya devam ettiğini hatırlattı.