İsrail'den Esir David İçin Acil Serbest Bırakma Çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'de tutulan İsrailli esir Evyatar David'e ait bir video yayımlamasının ardından "Tüm rehineler derhal serbest bırakılmalı" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 2.3 milyon Filistinliye yönelik uyguladığı sistematik aç bırakma politikasını ve müzakere sürecini bilinçli olarak tıkamasını görmezden gelerek, yalnızca Gazze'deki esirlerine ilişkin açıklama yaptı.

İsrailli esir Evyatar David'e ait bir video yayımlamasının ardından yapılan açıklamada, "Evyatar ve diğer tüm rehineler hemen serbest bırakılmalı, kendilerine acilen tıbbi bakım ve uygun gıda sağlanmalı." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun esir Evyatar David ile Rom Braslavski'nin aileleriyle görüştüğü kaydedildi.

Netanyahu'nun görüntülerden "şok olduğunu" belirttiği, esirlerin iadesi için çalışmaların "aralıksız" sürdüğünü ifade ettiği aktarıldı.

Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda esir Evyatar David'in ciddi kilo kaybı yaşadığı, bir yatakta zayıflıktan kemikleri belirgin hale gelmiş şekilde oturduğu görülüyor.

Videoda, David'in daha önce bir başka esirle birlikte araçta bulunduğu ve bir esir takası sırasında serbest bırakılan İsraillileri izlediği anlara da yer verildi.

Kassam, videoda esirlerin "biz ne yiyorsak onu yediğini, ne içiyorsak onu içtiğini" vurgularken, eş zamanlı olarak Gazze'de İsrail'in saldırı ve ablukası nedeniyle açlıkla boğuşan çocukların görüntülerini paylaştı.

Hamas, daha önce defalarca İsrailli esirleri "toplu şekilde" serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmuş, ancak bunun için soykırımın durdurulması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin salıverilmesi şartlarını öne sürmüştü.

Buna karşılık Netanyahu ise Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması talep edilen bir lider olarak, yeni şartlar öne sürmeye devam ediyor. Bu şartların başında Gazze'deki direniş gruplarının silahsızlandırılması ve Gazze'nin yeniden işgal edilmesi geliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.