İsrail'den Gazze'ye Ambargo Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Gazze'ye Ambargo Kararı

İsrail, Gazze'ye insani yardım ambargosunu 52. gününde devam ettirirken, General Zamir'e sert sözler sarf edildi.

25.04.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosu ve saldırıların ele alındığı kabine toplantısında, Tel Aviv yönetiminin 52 gündür sürdürdüğü insani yardım ambargosunu devam ettirme kararı alındığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insani yardım ambargosunun yalnızca "Hamas'a ulaşmayacağı garanti edildikten sonra" kaldırılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin soykırımla mücadele ettiği Gazze Şeridi'ne herhangi insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyarıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu ifade etmişti.

Adalet Bakanı Levin'den Genelkurmay Başkanı Zamir'e sert sözler

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Adalet Bakanı Yariv Levin'in dün gece yapılan kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sert sözlerle yüklendiği bildirildi.

KAN'a göre, Adalet Bakanı Yariv Levin, Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunu kaldırmaları halinde yardımların dağıtımında İsrail ordusunun rol alması fikrine karşı çıkan Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e çıkıştı.

Zamir'i kararlara itaat etmemekle suçlayan Bakan Levin, "Bize, 'Kararları siz vereceksiniz, kararları siz vereceksiniz' dedikten sonra kararlar alındığında 'Bu görevi yerine getirmeyeceğiz' diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Salı yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, aşırı sağcı Bakan Betzalel Smotrich, Zamir ile Katz arasındaki tartışmaya sinirlenerek genelkurmay başkanını azarlamıştı.

Smotrich, Bar'ı protesto ederek kabine toplantısını tekrar terk etti

Aşırı sağcı Bakan Smotrich'in dünkü kabine toplantısını, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar konuşurken protesto için Güvenlik Kabinesi toplantısında yaptığı gibi terk ettiği bildirildi.

Maariv gazetesi, salı günü düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında, Bar konuşmaya başladığında Betzalel Smotrich'in salonu terk ettiğini, Zamir'i de sert sözleriyle provoke ettiğini aktarmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 375 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 439'a, yaralıların sayısının da 117 bin 416'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kabine, İsrail, Güncel, Sözler, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye Ambargo Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’ Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
19:56
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:53
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı’dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
08:31
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
08:06
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
07:46
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 21:03:28. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Gazze'ye Ambargo Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.