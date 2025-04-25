İsrail'den Gazze'ye Ambargo Kararı

İsrail'de Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosu ve saldırıların ele alındığı kabine toplantısında, Tel Aviv yönetiminin 52 gündür sürdürdüğü insani yardım ambargosunu devam ettirme kararı alındığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insani yardım ambargosunun yalnızca "Hamas'a ulaşmayacağı garanti edildikten sonra" kaldırılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin soykırımla mücadele ettiği Gazze Şeridi'ne herhangi insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyarıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu ifade etmişti.

Adalet Bakanı Levin'den Genelkurmay Başkanı Zamir'e sert sözler

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Adalet Bakanı Yariv Levin'in dün gece yapılan kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sert sözlerle yüklendiği bildirildi.

KAN'a göre, Adalet Bakanı Yariv Levin, Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunu kaldırmaları halinde yardımların dağıtımında İsrail ordusunun rol alması fikrine karşı çıkan Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e çıkıştı.

Zamir'i kararlara itaat etmemekle suçlayan Bakan Levin, "Bize, 'Kararları siz vereceksiniz, kararları siz vereceksiniz' dedikten sonra kararlar alındığında 'Bu görevi yerine getirmeyeceğiz' diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Salı yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, aşırı sağcı Bakan Betzalel Smotrich, Zamir ile Katz arasındaki tartışmaya sinirlenerek genelkurmay başkanını azarlamıştı.

Smotrich, Bar'ı protesto ederek kabine toplantısını tekrar terk etti

Aşırı sağcı Bakan Smotrich'in dünkü kabine toplantısını, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar konuşurken protesto için Güvenlik Kabinesi toplantısında yaptığı gibi terk ettiği bildirildi.

Maariv gazetesi, salı günü düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında, Bar konuşmaya başladığında Betzalel Smotrich'in salonu terk ettiğini, Zamir'i de sert sözleriyle provoke ettiğini aktarmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 375 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 439'a, yaralıların sayısının da 117 bin 416'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.