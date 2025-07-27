İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Koridoru - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Koridoru

İsrail\'den Gazze\'ye İnsani Yardım Koridoru
27.07.2025 14:02
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İsrail, Gazze'de insani yardım koridorları açtığını duyurarak, Mısır'dan 100 yardım kamyonu girdi.

İsrail, uluslararası baskıların ardından Gazze'nin bazı bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Mısır'dan 100 kadar insani yardım taşıyan kamyon Gazze'ye girdi.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani duruma yönelik uluslararası tepkiler üzerine bölgede yardım malzemelerinin ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla insani koridorlar açılacağını, havadan yardım bırakılacağını ve bazı bölgelerde taktiksel ateşkes uygulanacağını açıkladı.

Ordu tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlarca temin edilen un, şeker ve konserve gıda içeren yedi yardım paletinin Gazze Şeridi'ne havadan bırakıldığı belirtildi.

"Times of Israel" gazetesi, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail'in havadan yardım malzemesi bıraktığını okuyucuları ile paylaştı. Gazete, öncesinde Gazze Şeridi'ne havadan yapılan yardımların başka ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Askeri faaliyetlere ara veriliyor

Açıklamada, 10.00-20.00 saatleri arasında "insani amaçlarla" bazı bölgelerde askeri faaliyetlere günlük taktiksel ara verileceği ve bu uygulamanın bir sonraki duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.

Söz konusu ateşkesin, İsrail ordusunun aktif operasyon yürütmediği Gazze'nin güneybatısındaki El-Mevasi, merkezdeki Deyr el-Belah ve kuzeydeki Gazze kentini kapsayacağı belirtildi. Açıklamada, bu kararın Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca, 06.00-23.00 saatleri arasında BM ve diğer yardım kuruluşlarının, yiyecek ve ilaç taşıyan konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla Gazze genelinde insani koridorlar oluşturulacağını bildirdi.

İsrail daha önce El-Mevasi bölgesindeki çadır kenti siviller için "güvenli bölge" olarak tanımlamıştı. Ancak bölgede düzenlenen İsrail saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Deyr el-Belah'ta ise Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze için merkezi malzeme deposu bulunuyor. DSÖ, söz konusu deponun kısa süre önce İsrail'in kara birliklerinin bölgeye girmesi sırasında hasar gördüğünü açıkladı.

İsrail, "Gazze bilerek aç bırakılıyor" iddialarını reddetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde içme suyu arıtma işlemi yapan bir tesisin yeniden İsrail elektrik şebekesine bağlandığını duyurdu. Açıklamada, alınan önlemlerin insani yardımların etkinliğini artırmayı ve "Gazze'nin kasten aç bırakıldığı" yönündeki iddiaları çürütmeyi amaçladığı belirtildi.

Mart ayında askıya alınan ateşkesten bu yana abluka altındaki Gazze'ye sınırlı sayıda yardım ulaştı. İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM) birbirlerini yardımların ulaştırılmasını engellemekle suçluyor.

Ancak yardım kuruluşları, havadan yapılan yardım bırakmalarının, ulaştırılan gıda miktarının düşük olması nedeniyle etkili olmadığını ve uçaktan atılan yardım paletlerinin insanların üzerine düşerek onlara zarar verme riski taşıdığını belirtiyor.

İsrail, yardım taşıyan aktivist teknesini durdurdu

Öte yandan İsrail aktivistlerin deniz yoluyla bölgeye yardım taşıma girişimlerini engellemeye devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Handala" adlı yardım teknesinin Gazze açıklarındaki İsrail tarafından abluka altına alınan sulara girmesinin engellendiği bildirildi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, teknedeki aktivistlerin güvende olduğu ve İsrail kıyılarına götürülecekleri belirtildi. Açıklamada, "Ablukayı yasa dışı şekilde aşmaya yönelik girişimler tehlikeli, yasa dışıdır ve devam eden insani çabaları baltalamaktadır" denildi.

Haziran ayında da aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu bir yardım teknesi Gazze'ye ulaşmak istemiş, ancak İsrail güçleri tarafından durdurulmuştu. Thunberg daha sonra sınır dışı edilmişti.

DSÖ bir kez daha açlık krizi uyarısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin ölümcül bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

İsrail ise söz konusu tehlikeyi reddederek, bu iddiaların Hamas tarafından yürütülen bir kampanyanın parçası olduğunu savunuyor. Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın yardım tırlarını ele geçirerek bu yardımları sattığını ve bu yolla militanlarını finanse ettiğini ileri sürüyor.

Diğer yandan BM'ye yönelik, yardım kamyonlarını teslim almadığı ve yardımları halka ulaştırmadığı yönünde suçlamalar da dile getiriliyor. BM ise bu iddiaları reddediyor ve yardım tırlarının Gazze'ye ulaşabilmesi için gerekli izinlerin nadiren verildiğini ifade ediyor.

İsrail hükümeti, BM ve diğer uluslararası girişimleri devre dışı bırakmak amacıyla kısa süre önce Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) üzerinden yeni bir dağıtım sistemi oluşturmuştu. Ancak GHF dağıtım noktalarının yakınında birçok ölümcül olay yaşandı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, bu merkezleri "sadist ölüm tuzakları" olarak nitelendirdi.

Macron: Barış mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım ulaştırılmasının engellenmesi ve İsrail'in askeri operasyonlarını genişletmesinin, bölge halkı açısından açlık ve zorla yerinden edilme riskini artırdığını söyledi.

"Çocukların açlıktan ölmesine göz yumamayız" diyen Macron, bir kez daha ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı, "Barış mümkündür" ifadelerini kullandı.

Macron, ülkesinin Suudi Arabistan ile birlikte pazartesi günü New York'ta düzenleyeceği uluslararası "iki devletli çözüm" konferansının, İsrail-Filistin çatışmasına adil ve kalıcı bir çözüm için yeni bir zemin oluşturması gerektiğini belirtti. Macron daha önce, Eylül ayında BM Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklama İsrail ve ABD'nin tepkisine neden olmuştu.

ABD ve İsrail, perşembe günü Katar'da sürdürülen dolaylı ateşkes görüşmelerinden heyetlerini geri çekmişti. Bu gelişme, ateşkese ulaşma yönündeki sürecin geleceğini belirsiz hale getirdi.

İsrail makamlarına göre Gazze'de halen 50 rehine tutuluyor ve bunlardan en az 20'sinin hayatta olduğu tahmin ediliyor.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda 1200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla kişi Gazze Şeridi'ne kaçırılmıştı. Bu saldırının ardından İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlatmıştı.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, saldırıların başladığı tarihten bu yana 60 bine yakın insan yaşamını yitirdi. Ancak bu veriler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamıyor ve sivil-asker ayrımı yapılamıyor.

dpa/ TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Koridoru - Son Dakika

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