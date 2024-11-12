İsrail'den Lübnan'a Tampon Bölge Çağrısı - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Tampon Bölge Çağrısı

Likud milletvekili Kallner, Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurulmasını önerdi.

12.11.2024 12:18
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Ariel Kallner, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurulması çağrısı yaptı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Kallner, İsrail"n Hizbullah'ı yenemediğini belirterek Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'ne kadar tampon bölge kurulması çağrısında bulundu.

Likud milletvekili, " Orta Doğu'da bir toprak parçasının kontrolünü ele geçirdiğinizde savaşı kazanırsınız." ifadelerini kullandı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 3 bin 243 kişi öldü, 14 bin 134 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Tampon Bölge Çağrısı - Son Dakika

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