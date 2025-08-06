İsrail'den Müftüye 6 Ay Giriş Yasağı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail polisinin, Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'e 6 ay daha Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı vermesinin "dini otoriteleri mescitten uzaklaştırma girişimi" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Müftüye giriş yasağı getirilmesi, işgalcinin, planlarına karşı çıkan dini otoriteleri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma girişiminin açık bir göstergesidir. Bu durum, Gazze ve Batı Şeria'da genel olarak, özellikle de Mescid-i Aksa'da ne kadar büyük ve kapsamlı ihlallerin yaşandığını gözler önüne sermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"İsrail işgali, aşırı sağcı hükümetinin talimatları doğrultusunda sistematik ihlallerde bulunmakta; Aksa üzerinde tam egemenlik kurma çabasını sürdürmektedir. Bu da ya mekansal ve zamansal olarak Mescid-i Aksa'yı fiilen bölmeye çalışma, ya da yerleşimcilerin bu hükümetin siyasi ve dini desteği altında gerçekleştirdiği Talmudik uygulamalarla kendini göstermektedir."

Vakıflar Bakanlığı, uluslararası topluma Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e yönelik bu "haksız ve gayrimeşru" yasak kararına tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in avukatı Haldun Necm, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Hüseyin'e, 8 günlük uzaklaştırma kararının ardından 6 ay daha Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı verdiğini belirtmişti.

Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'da 25 Temmuz'daki cuma hutbesinde, Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e kadar uzanan İsrail saldırılarına karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirmesinin ardından avluda gözaltına alınmıştı.