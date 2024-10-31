İsrail'den Nebatiye'ye Tahliye Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den Nebatiye'ye Tahliye Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'daki Nebatiye için tahliye uyarısı yaparken, saldırılar devam ediyor.

31.10.2024 23:46
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İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken kent merkezi Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Nebatiye için tahliye uyarısı yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, herhangi bir doğrudan hedef belirtmeden, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin tamamına yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

Sözcü, "Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılan bir binanın içinde ya da yakınındaysanız, binayı derhal boşaltın." uyarısı yaptı.

Nebatiye'ye yönelik İsrail saldırısının sürdüğü kaydedilen paylaşımda, "Hizbullah mensuplarına veya silahlarına yakın olan herkes kendini riske atıyor." ifadesine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani'de bir aracı hedef alması neticesinde İslam Sağlık Kurumundan bir sağlık görevlisinin öldüğünü, ikisinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail, 16 Ekim'de de belediye meclisi toplantısı sırasında Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarına saldırı düzenlemiş, bu saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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