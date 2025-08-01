İsrail'den Serbest Bırakılan Aktivist Chris Smalls ABD'ye Döndü

NEW Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalıştığı için İsrail'in tutukladığı Amazon İşçi Sendikası Başkanı Chris Smalls, serbest bırakılmasının ardından ABD'ye döndü.

Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışırken İsrailliler tarafından kaçırılarak dövülen ve 5 gün gözaltında tutulan Gazze Filosu aktivisti Smalls, havalimanında ailesi ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havalimanında bir grup Filistinli aktivistin sevgi gösterisiyle karşılaşan siyahi Amerikalı, kendisine verilen Filistin bayrağı ve başına taktığı kefiyesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li aktivistin evine dönmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

CAIR yetkilileri, Smalls'ın İsrail'de gözaltındayken gördüğü kötü muamele nedeniyle ABD Adalet Bakanlığından soruşturma talep edildiğini bildirdi.

Smalls, İsrail güçlerinin Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerini götüren Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisindeyken uluslararası kanunlara aykırı şekilde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan 21 aktivist ve gazeteciden biriydi.

Gazze Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan duyuruda, Smalls, Tunuslu aktivist Hatem Aouini ve gemideki 21 mürettebat üyesinin de serbest bırakıldığı kaydedilmişti.