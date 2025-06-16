İsrail'den Tahran'a Hava Saldırıları

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden Tahranpars semti ile başkentin batısındaki Çitger ve Şehid Bakıri bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Tahran'da son bir saatte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre İsrail, Tahran'ın doğusunda yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden Tahranpars bölgesi ile başkentin batısındaki Çitger ve Şehid Bakıri semtlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Yayımlanan videolarda hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail, Tahran'ın yoğun nüfuslu sivil yerleşim bölgelerinden 3. Bölge'ye saldırılar düzenleyeceğini bildirerek bölge için "tahliye" duyurusu yaptı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırılarda da 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.