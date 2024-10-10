İsrail'den UNRWA'ya El Koyma Planı

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İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin toprağını gasbederek, buraya 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planladığı belirtildi.

İsrail Hayom gazetesinde yer alan haberde, İsrail Toprak Otoritesi'nin UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan merkezinin arazisine el koyacağı kaydedildi.

Gasbedilen araziye 1440 yasa dışı konut inşa edilmesinin planlandığı ve projenin hazırlık aşamasında olduğu ifade edildi.

Habere ilişkin UNRWA ve İsrailli yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinli mültecilere yardım konusunda kilit role sahip UNRWA, 7 Ekim 2023'teki saldırılardan beri İsrail yönetiminin hedefinde.

İsrail basını, mayıs sonunda Tel Aviv yönetiminin UNRWA'dan Doğu Kudüs'teki merkezini 30 gün içinde boşaltmasını istediğini yazmıştı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamaya ilişkin yasa teklifinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde çok ağır sonuçlar ortaya çıkacağına işaret eden Lazzarini, aynı zamanda bunun çok ciddi bir emsal teşkil edebileceği konusunda uyarmıştı.