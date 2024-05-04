İsrail, Doğu Hristiyanlarının Kutsal Cumartesi Kutlamalarını Engelledi - Son Dakika
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İsrail, Doğu Hristiyanlarının Kutsal Cumartesi Kutlamalarını Engelledi

İsrail, Doğu Hristiyanlarının Kutsal Cumartesi Kutlamalarını Engelledi

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlar sebebiyle bu yıl buruk kutlanan Doğu Hristiyanlarının Kutsal Cumartesi bayramı, İsrail'in engellemeleriyle gölgelendi. İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'ne çıkan yolları kapatarak kutlamalara katılmak isteyen Hristiyanların geçişine izin vermedi. Kutlamalar hakkında konuşan Rum Ortodoks Patriği İsa Muslih, Filistin'deki savaş ve abluka nedeniyle kutlamaların yapılamadığını belirtti ve dünyanın Filistinlilerin acısına kayıtsız kaldığını ifade etti.

04.05.2024 16:13
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Doğu Hristiyanlarının Kutsal Cumartesi bayramı, Gazze'de ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yaşananlar sebebiyle bu yıl buruk kutlanırken, törenlere İsrail'in engellemeleri damga vurdu.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesindeki "Kutsal Cumartesi" bayramı, Gazze'ye yönelik süren vahşi savaşın gölgesinde kutlanıyor.

İsrail, kutlamaların aslı merkezi olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kutsal mekanlara ev sahipliği yapan Eski Şehir bölgesindeki Hristiyanlar, kadim şehrin Hristiyan mahallelerinde ellerinde mumlar, tahtadan haçlar, temsili kama ve kılıçlarla toplandı.

Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak üzere ilahiler ve dini sloganlar eşliğinde Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin olduğu bölgeye yürüdü.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlar ise, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kiliseye çıkan yolları kapatarak yurtdışından gelen Hristiyanların geçişine izin vermedi.

İsrail polisi, geçişlere engel olmak için demir barikatlar kurdu. Yalnızca bazı din adamları ve az sayıda Ortodoks Hristiyanın kiliseye ilerleyebilmesine izin verdi.

İsrail polisi ve Kiliseye ulaşmak isteyen kişiler arasında zaman zaman sözlü atışma ve arbede yaşandı.

Kıyamet Kilisesi'ne ulaşan Hristiyanlar, Hz. İsa'nın kabrinden çıkarılacak "kutsal ateşi" bekledi. Din adamlarının "kutsal ateşi" çıkarmasının ardından herkes sırayla ellerindeki mumları yaktı. Kilisede çanlar çalındı.

Kutlamalar hakkında AA muhabirine konuşan Rum Ortodoks Patriği İsa Muslih, "Filistinli Hıristiyanlar, Gazze'de savaş ve Kudüs'te abluka sürerken, kutlamalara hazır değil." dedi.

Patrik Muslih, " Çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanlarımızın öldürüldüğü vatanımız Filistin'de ve Gazze'de kanlı olaylar sebebiyle kutlama yapmıyoruz." diyerek, seyirci kalan dünya karşısında Filistinlinin artık değersiz olduğunu ve bunun kendisini eseflendirdiğini söyledi.

Muslih, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kutsal vatanımızda bu olaylar karşısında dünyanın vicdanı nerede? Kilise mercileri, bu yılki kutlamalarda herhangi bir coşku ve sevinç gösterisi olmadan, yalnızca dini ibadetlerin yapılması şeklinde bir kutlama programı yapmaya karar verdi. Bizler psikolojik, manevi, sosyal, dini ve insani olarak kutlamaya hazır değiliz. Kardeşlerimiz aziz Filistin topraklarında ölüyor, yerinden ediliyor."

Patrik Muslih, Batı Şeria'daki Hristiyanların Kudüs'e gelişlerine İsrail tarafından engel olunduğuna dikkati çekti.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

Hristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları ise Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor.

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilisenin anahtarını Kudüs eşrafından Müslüman 2 aileye teslim etmişti. Bugün hala kiliselerin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

Kaynak: AA

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