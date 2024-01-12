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İsrail, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya giriş kısıtlamalarını sürdürüyor - Son Dakika
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İsrail, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya giriş kısıtlamalarını sürdürüyor

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için kentin birçok noktasına konuşlandı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların girmesine izin verdi. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu. Çok sayıda polis, Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giremeyip cuma namazını sokakta kılmak isteyenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı ve bazılarını darbetti. Görgü tanıkları, İsrail polisinin Kudüs'teki Ras el-Amud Mahallesi'nde namaz kılan bir Filistinliyi darbettiğini ve gözaltına aldığını aktardı. Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti. İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana 14 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

İsrail, Doğu Kudüs\'te Mescid-i Aksa\'ya giriş kısıtlamalarını sürdürüyor
12.01.2024 - 15:50,  Güncelleme: 16:16
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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi.

İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için kentin birçok noktasına konuşlandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların girmesine izin verdi.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Çok sayıda polis, Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giremeyip cuma namazını sokakta kılmak isteyenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı ve bazılarını darbetti.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin Kudüs'teki Ras el-Amud Mahallesi'nde namaz kılan bir Filistinliyi darbettiğini ve gözaltına aldığını aktardı.

Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana 14 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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