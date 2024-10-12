İsrail'e Suriye'den İHA düştü

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İsrail ordusu, Suriye'den fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce, Suriye'den gelen bir insansız hava aracı, İsrail hava sahasını ihlal etti ve Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki açık bir alana düştü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, düşen İHA nedeniyle herhangi bir yaralanma kaydedilmediği ve sirenlerin çaldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, son olarak geçen eylül ayında Suriye'den gelen bir insansız hava aracının tespit edildiğini duyurmuştu.

Lübnan'dan fırlatılan İHA Tel Aviv'de bir binada hasar yol açtı

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan iki İHA'dan birinin imha edildiğini, Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Herzliya'da düşen iHA nedeniyle de bir binanın hasar gördüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'te Lübnan'daki gruplarla, özellikle Hizbullah ile başlayan çatışmalardan bu yana ilk kez Lübnan'dan atılan bir iHA'nın Tel Aviv yakınlarına ulaştığını bildirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise Herzliya'daki bir binanın bu saldırı sonucunda doğrudan hasar gördüğünü, ancak yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Herzliya, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı, Savunma Bakanlığı ve elektrik santrali gibi önemli hedeflere sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'deki büyük kentlerdeki askeri üslerin ve yerleşim bölgelerinin yakınlarında bulunmamaları konusunda halka uyarıda bulundu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'deki askeri üslerin hareketin füze gücü için "hedef" olduğu dolayısıyla İsraillilerin bu bölgelerden uzak durmaları gerektiği belirtildi.

-? İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 229 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.