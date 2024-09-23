İsrail El Halil'de Evi Yıktı - Son Dakika
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İsrail El Halil'de Evi Yıktı

İsrail ordusu, El Halil'de ruhsatsız gerekçesiyle bir evi yıktı, bu yıl 318 yapı yıkıldı.

23.09.2024 16:17
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EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle bir evi daha yıktı.

Filistinli Muhenned Ebu Cehışa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kentinin batısındaki İzna beldesine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail askerlerinin "C" bölgesinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle 2 katlı ve 220 metrekare olan evini yıktıklarını söyleyen Ebu Cehışa, yıkımın kendileri için sürpriz olduğunu, yıkımdan önce komşularının yardımıyla eşyalarını dışarı çıkarabildiklerini ifade etti.

İsrail, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Eriha kentindeki El-Ciftlik beldesinde Filistinlilere ait bir evi daha yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında ise Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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