İsrail, El Halil'deki Camide Cuma Namazını Engelledi - Son Dakika
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İsrail, El Halil'deki Camide Cuma Namazını Engelledi

İsrail ordusu, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma namazı kılmayı engelledi.

11.10.2024 16:16
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisinde Cuma namazı kılınmasını engelledi.

El Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun camiyi üst üste 3 gündür Müslümanlara kapattığını belirtti.

Recebi, Cuma namazı için camiye girişlerinin İsrail askerleri tarafından engellendiğini kaydederek, caminin dışında etrafı çevrili bir alanda namaz kıldıklarını söyledi.

İbrahim Camisi'ne girişi engellenen yaklaşık bin kişinin caminin batı tarafındaki kapalı askeri kontrol noktasında Cuma namazını kıldığını aktaran Recebi, İsrail ordusunun Yahudi dini bayramları sebebiyle camiye girişi 4 günlüğüne kapattığını, cumartesi akşamı kapatmanın sona ereceğini ifade etti.

Recebi, İsrail'in cami çevresindeki demografik yapıyı değiştirmeye, cami çevresinde gasbedilmiş Filistin toprakları sayısın artırmaya çalışmasının yanı sıra, ezanları, namazları ve İslami yaşam şeklini engellediğine işaret etti.

Gassan er-Recebi ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler dışında kimseye ibadet özgürlüğü tanımadığını ve Filistinlilerin ibadet etmesini engellediğini sözlerine ekledi.

brahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Senine, daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, "Cami içerisinde dans ve eğlence eşliğinde Talmudik törenler yapıyorlar. Cami, cumartesi akşamına (12 Ekim) kadar kapalı kalacak." diye konuşmuştu.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halilkentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahimve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, El Halil'deki Camide Cuma Namazını Engelledi - Son Dakika

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