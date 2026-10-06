İsrail, Filistin seçim kurulu heyetinin Gazze ve Doğu Kudüs'e geçişini engelledi

İsrail yönetiminin, kasım sonunda yapılması planlanan genel seçimlerin hazırlıkları kapsamında Filistin Merkezi Seçim Kurulu temsilcilerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'e girişine izin vermediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre, İsrail hükümeti, seçim hazırlıklarını yürütmek ve süreci takip etmek isteyen Filistin Merkezi Seçim Kurulu yetkililerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'e geçişini engelledi.

İsmi açıklanmayan kaynak konuya ilişkin detay paylaşmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayacak genel seçimlerin 28 Kasım'da yapılacağını duyurmuştu.

Seçimlerin gerçekleşmesi halinde bu, 2006'dan bu yana düzenlenen ilk genel seçim olacak.

Seçim Kurulunun 26 Eylül'de aday listesi başvurularını almaya başladığı ve ilk dört günde 8 listenin başvurusunu teslim aldığı aktarılmıştı.

Başvuruların 13 Ekim'e kadar devam edeceği belirtilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, 2 Ağustos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi veya Filistin topraklarının herhangi bir bölümünde engellemeler nedeniyle seçimin yapılamaması halinde B planını devreye sokacaklarını ifade etmişti.

Şeyh, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olması hasebiyle Filistin Ulusal Konseyinin uzlaşıyla oluşturulacağını kaydetmişti.

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip Filistinlilerin sayısı yaklaşık 2,97 milyon olarak açıklanmıştı.

Bu seçmenlerin yaklaşık 1,59 milyonu Batı Şeria'da, 1,24 milyonu Gazze Şeridi'nde ve yaklaşık 140 bini ise Kudüs kimliği taşıyan Filistinlilerden oluşuyor.

Filistin'de son genel seçimler 2006 yılında yapılmış, Hamas'ın sandıktan zaferle çıkması ve bir yıl sonra Gazze'nin kontrolünü sağlamasının ardından Fetih Hareketi ile arasında siyasi bölünme yaşanmıştı.

2007'den bu yana işlevsiz kalan Filistin Meclisi, Anayasa Mahkemesinin 2018 yılında aldığı kararla feshedilmişti.