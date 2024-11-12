İsrail Gazze'de Güvenli Bölgeye Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Güvenli Bölgeye Saldırdı

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İsrail'in 'güvenli' ilan ettiği El-Mevasi bölgesinde düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

12.11.2024 08:09
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- İsrail Gazze'de "güvenli" ilan ettiği bölgeye saldırdı

En az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

GAZZE - İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu açıkladığı Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin el-Mevasi bölgesindeki bir çadıra insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapılmadı.

İsrail Gazze\'de Güvenli Bölgeye Saldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'de Güvenli Bölgeye Saldırdı - Son Dakika

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