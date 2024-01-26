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İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Amal Hastanesi'nde yer alan merkezlerine saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail askerlerinin son 3 gündür hastanenin çevresinde sokağa çıkma yasağı uyguladığı ve ambulans ekiplerinin girişini engellediği belirtildi.

26.01.2024 - 21:47,
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- İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı

GAZZE - Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Amal Hastanesi'nde yer alan merkezlerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Filistin Kızılayı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Amal Hastanesi'nde yer alan merkezlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail askerlerinin son 3 gündür Han Yunus kentindeki hastanenin çevresinde sokağa çıkma yasağı uyguladığı ve ambulans ekiplerinin hastaneye girişi ile hastaneden çıkışını engellediği aktarılan açıklamada, "Filistin Kızılayı, El Amal Hastanesi'nde kuşatma altındaki ekiplerinin güvenliğinden derin endişe duymaktadır. Uluslararası toplumu burada çalışan personeli korumak için acil harekete geçmeye çağırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze\'de hastaneye saldırdı
Kaynak: İHA
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