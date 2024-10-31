İsrail Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

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İsrail ordusu, 27 gündür kuşatma ve bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, Fahura bölgesi yakınlarındaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine girdi, araçlardan hastaneye ve çevresine makineli tüfeklerle ateş açıldı.

İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla (İHA) iki okuldaki yerinden edilmiş kişileri, okulları boşaltmalarını istedi.İsrail ordusunun tehdinini ardından insanların Beyt Lahiya'daki Şeyma bölgesine doğru harekete geçtiği görüldü.

İsrail'in Şeyh Zayid, Kalibu Tepesi, Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı bölgelerinde topçu ve hava saldırıları düzenlediğini aktaran tanıklar, söz konusu bölgelerde askeri araçlarından ateş açılmasını yanı sıra İHA'larla da saldırılar gerçekleştirildiğini anlattı.

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki konutlara yönelik saldırılarını da sürdürdü.

Sivil savunma kaynaklarının aktardığına göre, İsrail Gazze kentinde de topçu saldırıları gerçekleştirdi. İsrail askerleri, kentin kuzeyindeki Halidi Camisi çevresinde ve Muhabarat, Hazendar ve Sudaniye bölgelerinde ateş açtı.