İsrail, Gazze'deki Doktoru Alıkoydu - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Doktoru Alıkoydu

14.07.2025 13:08
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Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, İsrail tarafından alıkonuldu ve tedavi hakkı hiçe sayıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin 27 Aralık 2024'ten beri İsrail tarafından alıkonulduğunu ve kasıtlı olarak tedavi hakkından mahrum bırakıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ebu Safiye'nin avukatı aracılığıyla aktarılan bilgilere göre, sağlık durumunu ciddi olan Dr. Ebu Safiye'nin bu sürede yaklaşık 40 kilo kaybettiği belirtildi.

Ebu Safiye'nin avukatının, İsrail hapishanelerindeki muameleleri "vahşice" olarak nitelendirdiği, müvekkilinin sorgu sırasında sürekli darbedildiğini aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, Ebu Safiye'nin yüksek tansiyon ve kalp kası zayıflığı yaşadığına dikkati çekilerek, daha önce İsrail tarafından serbest bırakılan bazı Filistinlilerin ve insan hakları kuruluşlarının, hapishanelerde sistematik aç bırakma ve tıbbi ihmal uygulamalarını belgelediği hatırlatıldı.

Bakanlık ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan sağlık çalışanlarının "zor ve insanlık dışı şartlara" maruz kaldığını, kendilerine ağır kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımdan beri İsrail'in yaklaşık 360 sağlık çalışanını alıkoyduğu vurgulayan açıklamada, uzman ve doktorların gözaltında olmasının Gazze'deki sağlık sistemini sekteye uğrattığı ifade edildi.

?Uluslararası topluma acil çağrı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma ve ilgili kurumlara, "işgal rejiminin, sağlık çalışanlarına yönelik uygulamalarını cezalandıracak adımlar atma ve bu kişilerin serbest bırakılması yönünde baskı kurma" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin, uzun süre sonra elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde görüntüleri yayımlanmıştı.

İsrail'in Kanal 13 Televizyonu muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportaj, 19 Şubat'ta yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Sağlık, Güncel, İsrail, Hukuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki Doktoru Alıkoydu - Son Dakika

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