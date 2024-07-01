İsrail, Gazze'deki Han Yunus, Nusayrat Mülteci Kampı ve Şucaiyye Mahallesi'ne saldırdı

Güncel

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un Huzaa beldesini bombaladı. Saldırıda 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze-Avrupa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi'ndeki El-Mansura Caddesi ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı da bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 877 Filistinlinin öldüğünü, 86 bin 969 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.