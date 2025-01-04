İsrail Gazze'deki Hastaneleri Yok Ediyor - Son Dakika
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İsrail Gazze'deki Hastaneleri Yok Ediyor

İsrail'in Gazze'deki hastanelere düzenlediği saldırılar, 40 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktı.

04.01.2025 00:16
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri sistematik olarak yok ettiğini ve yaklaşık 40 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığını açıkladı.

Hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların sistematik tehcir ve soykırım politikası kapsamında yapıldığı belirtilerek, "İşgal ordusu, Gazze'nin kuzeyinde hastanelere ve sağlık ekiplerine yönelik çirkin suçlarını ve keyfi saldırılarını tehlikeli ve sistematik bir şekilde sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun kısa süre önce Kemal Advan Hastanesi'ni tamamen yok ettiği ve hastane müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, Safiyye'nin fiziksel ve psikolojik sorguya maruz kaldığı ve bunun "tam anlamıyla bir savaş suçu" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Endonezya ve El-Avde hastanelerine yönelik İsrail tehditlerinin artmakta olduğu ve bu durumun, Gazze'deki sağlık altyapısını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politikayı yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in politikalarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 40 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığı aktarıldı.

Basın ofisi, bu uygulamaların İsrail hükümeti tarafından açıkça kabul edilen, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmeyi amaçlayan "Generallerin Planı" olarak nitelenen bir etnik temizlik planının parçası olduğunu belirtti.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi, İsrail hükümetini, ABD'yi ve iş birliği yapan diğer ülkeleri bu saldırgan politikaların sonuçlarından tamamen sorumlu tuttu.

Açıklamada, uluslararası topluma, BM'ye, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne "bu suçları kınamaya, durdurmaya ve hastanelerin yeniden inşası için somut adımlar atmaya" yönelik acil çağrı yapıldı.

Ayrıca, bu ihlalleri soruşturmak ve İsrail'i uluslararası mahkemelerde yargılamak için bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması talep edildi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ay içinde Gazze Şeridi'ndeki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisine yönelik 136'dan fazla İsrail saldırısı kaydedildi.

İsrail askerleri, 27 Aralık'ta da Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu. İsrail askerleri tarafından basılarak boşaltılan hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti.

Kemal Advan'dan refakatçılarıyla zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar, Filistinli sığınmacılarla birlikte İsrail bombardımanlarında ağır hasar gördüğünden sağlık hizmetleri için elverişsiz durumdaki Endonezya Hastanesi'ne sığınmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 28 Aralık'ta hastaları Kemal Advan Hastanesinden zorla tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesinin altyapısını tahrip ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'deki Hastaneleri Yok Ediyor - Son Dakika

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