İsrail, Gazze'deki hastaya annesini götürmesine izin vermedi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki hastaya annesini götürmesine izin vermedi

Gazze'deki böbrek hastası çocuk Abdullah'ın annesi, İsrail'in refakat izni vermemesine isyan etti.

01.01.2025 18:16
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İsrail, böbrek yetmezliği tedavisi için saldırılar altındaki Gazze Şeridi'nden yurtdışındaki bir hastaneye nakledilecek Abdullah Ali Salih Ebu Yusuf'un annesine refakat izni vermedi.

İsrail'in refakat izni vermediği anne Abir Şehade Ebu Yusuf, oğlunu Gazze'den nakledecek aracın yanında gözyaşları içinde konuştu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden olan Abir Şehade, çocuğunun yanında olamayacak olmanın üzüntüsüyle, "Bir çocuğu annesinden nasıl mahrum edebilirler? Tüm bu ülkeler hasta bir çocuğun annesinden ayrılmasını nasıl kabul edebilirler?" ifadelerini kullandı.

İsrail makamlarına oğluna refakat edebilmesi için başvuruda bulunduklarını, ancak gelen red cevabı karşısında şoke olduklarını belirten Abir Şehade, " Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevki var ve biz İsrail'e (refakat için) bir seyahat talebinde bulunduk ve şoke olduk, annenin reddedilmesi bizi şok etti." dedi.

Abir Shahada, İsrail'in kendisine böbrek hastası oğluna refakat etmesi için neden izin vermediğini bilmediklerini belirtti.

İsrail'den gelen red cevabı sonrası çeşitli insan hakları örgütlerine başvurduğunu söyleyen Abir Şehade, çabalarına rağmen oğluna refakat etmek için gerekli izinlerin verilmediğini, ancak yalnızca yaşı ufak olan kız kardeşine izin verdiklerini söyledi.

Kızının erkek kardeşinin sağlık durumuna ilişkin bir şey bilmediğini söyleyen anne Abir Şehade, "Hasta falan olsa, nasıl başa çıkacağını bilemez." dedi.

Henüz 10 yaşında olan oğlunda böbrek yetmezliği, beslenme bozukluğu ve diğer sağlık sorunlarının olduğunu vurgulayan Abir Şehade, "Özel ihtiyaçları olan bir çocuk ve annesi dışında kimse onun durumunu anlayamaz." ifadesini kullandı.

Filistinli ve farklı ülkelerden doktorlar, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 25 bin hasta ve yaralı olduğunu duyurmuş, bunların işgal altındaki Doğu Kudüs'te veya üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren hastanelerde tedavi edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki hastaya annesini götürmesine izin vermedi - Son Dakika

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