İsrail Güçleri Gazze\'deki Nasır Hastanesini Kuşatma Altında Tutuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Nasır Hastanesini, iki haftadır kuşatma altında tutmaya devam ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki 150 sağlık çalışanı, 450 yaralı ve 3 bin yerinden edilmiş kişinin "İsrail'in hedef dairesinde" bulunduğunu belirterek, "İsrail işgali, Nasır Hastanesini kuşatmayı ikinci hafta da şiddetlendirerek sürdürüyor. Hastanedeki jeneratörler yakıt eksikliği nedeniyle iki gün içinde duracak." ifadesini kullandı.

Hastane içinde atıkların biriktiğini aktaran Kudra, İsrail güçlerinin bu atıkların taşınmasına engel olduğunu kaydetti.

Kudra, hastanede sağlık ekipleri, yaralılar ve yerinden edilen kişilerin gıda sıkıntısı yaşadığını da vurguladı.