İsrail, Gazze halkının hacca gitme fırsatını da ellerinden aldı - Son Dakika
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İsrail, Gazze halkının hacca gitme fırsatını da ellerinden aldı

İsrail'in yaklaşık 9 aydır aralıksız sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle Gazze'deki Filistinliler bu yıl kutsal topraklara gidip hac ibadetini eda etmekten mahrum kaldı.

16.06.2024 12:52
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İsrail'in yaklaşık 9 aydır aralıksız sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle Gazze'deki Filistinliler bu yıl kutsal topraklara gidip hac ibadetini eda etmekten mahrum kaldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, yıllardır hacca gitmenin özlemiyle yanıp tutuşan Filistinliler, savaşın başlaması ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Gazze'den çıkamayan Filistinliler, Kabe'yi tavaf eden hacıları televizyondan seyrederek duydukları özlemi gidermeye çalıştı.

Bunlardan biri de bu sene hacca gitme hakkı kazandığı halde Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle hac farizasını ede etme hakkından mahrum edilen el-Mısri ailesi.

"Hacıları görünce ağlıyorum"

Televizyonda kutsal topraklara giden hacıları seyreden ve içi hasretle yanıp tutuşan Merve Subhi Hasan el-Mısri, 2012'de hacca yazıldıklarını ve geçen sene isimleri çıkmayınca çok ağladığını söyledi.

"Bu sene gidebileceğimizi söylediklerinde çok sevindim. Kabeyi nasıl ziyaret edeceğimizi düşünmeye, gün saymaya ve hazırlık yapmaya başladım. Savaş başladı ve hayallerimiz suya düştü. Sınır kapısının açılmasını ve hac ibadetini eda etmeyi bekliyordum ama açılmadı." dedi.

Bu sene de hac ibadetini yapamadıklarını kaydeden Mısri, "Vallahi hacıları görünce ağlıyorum, ben de onların yanında olmak ve hac ibadetini yerine getirmek istiyorum." diyerek duyduğu özlemi dile getirdi.

Tek dilekleri hacca gidebilmek

Eşiyle birlikte sabırsızlıkla isimlerinin çıkacağı günü beklediklerini anlatan Fehmi Fayiz Raid el-Mısri (70) ise "Bu sene ismimiz çıktı ve gideceğimizi sandık ama nasibimiz yokmuş, savaş çıktı. Savaş devam ederken bile sınır kapısı açık olsa çıkmayı düşünüyorduk. Zilhicce'nin ilk on günü bile olsa kafi gelir diye düşünüyorduk." diye konuştu.

"Televizyonda hacıları görüyoruz, Kabe'yi tavaf ediyorlar, dua ediyorlar, kalbimiz onlarla atıyor, ben de eşimle birlikte orada olmak istiyorum. Ama elden ne gelir, durumumuz bu." diyen Mısri, Arap ülkeleri liderlerinden onlara yardım etmelerini ve her ne şekilde olursa olsun hac ibadetini eda etmeyi istediklerini dile getirdi.

Mısri, "Bu sene olmasa bile seneye bunu telafi edebilmeyi istiyoruz. Biz çok çektik, evimizi, paramızı her şeyimizi kaybettik. Şehitlerimiz var, kalbimiz artık dayanmıyor. Başka bir şey istemiyoruz sadece bize bu konuda yardım edin." diyerek çağrıda bulundu.

Kutsal toprakların özlemiyle yanıyorlar

İsmail Hamdan el-Mısri de hacca yazılan ve bu sene gitmeye hazırlanırken bu haktan mahrum kalan Filistinlilerden oldu.

Eşi Meryem Hamdan el-Mısri ile son ana kadar beklediklerini ve umutlarını kaybetmediklerini söyleyen Mısri, "Hac başladı ve Zilhicce'nin 10 günü de bitmek üzere ama biz Gazze'den çıkamadık. Gidip kutsal toprakları göreceğimiz günün hasretiyle yanıyoruz. Daha önce umreye gitmiştik ama hacca da gitmek istiyorduk, nasip olmadı. İnşallah savaş biter de gelecek sene gitme şansımız olur." dedi.

Gazze'de yaşanan acılara da dikkat çeken Mısri, "Gazze'deki 2 milyon kişinin, çocukların bile anlatacak bir hikayesi var. Dinleseniz ağlarsınız. Biz böyle bir şeyi ne tarihte gördük ne de yaşadık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Hac, Güncel, Son Dakika

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