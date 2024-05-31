İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor

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İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları "derhal" durdurma yönündeki uyarılarını göz ardı ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın merkezinde saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "162. Tümen, Refah bölgesinde istihbarat bilgilerine dayalı olarak savaşmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Givati ??Tugayı ile Komando Tugay Kuvvetlerinin, Hamas'a ait roket platformları, tünel girişleri, askeri teçhizat, patlayıcılar ve silahlar bulduğu" iddia edildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı. Bu sınır kapısı, Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.