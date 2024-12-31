İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1091 bebeği öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1091 bebeği öldürdü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde 1091 bebeğin yaşamını yitirdiği, bu bebeklerden 238'inin saldırılar sırasında doğup hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

31.12.2024 21:46
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde 1091 bebeğin yaşamını yitirdiği, bu bebeklerden 238'inin saldırılar sırasında doğup hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine Gazze Şeridi'ndeki bebek ölümlerine ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki soykırım savaşı sırasında doğan 238 bebeği öldürdü. Ayrıca savaş öncesi doğmuş ve henüz bir yaşına ulaşmamış 853 bebek de öldürüldü." dedi.

Bu suçların, en savunmasız ve bakım ile korumaya en çok muhtaç kesimleri hedef aldığını vurgulayan Sevabite, bunun Gazze'de benzeri görülmemiş bir İsrail vahşetinin yansıması olduğunu ifade etti.

İsrail'in işlediği suçların başta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere uluslararası ve insani hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğunu ve en basit insani ve hukuki ilkelerle çeliştiğini belirten Sevabite, bu rakamların Gazze halkına yönelik devam eden "soykırım gerçeğini" ortaya koyduğunu söyledi.

Bebeklerin hedef alınmasının uluslararası insani hukuk uyarınca "açık bir savaş suçu" olduğunu vurgulayan Sevabite, sivillerin ve özellikle özel koruma altında olan çocukların korunmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Sevabite, "Bu bebeklerin trajik koşullarda, çoğunlukla annelerinin kucağında ya da son çareleri olan hastanelerde şehit olmaları, İsrail işgal güçlerinin etik, uluslararası hukuk ve insani değerlerle hiçbir bağı olmadığını göstermektedir." diye konuştu.

Bu suçların sadece birer rakam ya da istatistik olmadığını, bu suçların Filistinli ailelerde derin psikolojik ve sosyal yaralar bıraktığını ve toplumsal yapıyı tahrip ettiğini söyleyen Sevabite, İsrail uygulamalarının amacının sadece Filistin'in bugününü hedef almak değil, gelecek nesilleri de yok etmek olduğu şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sevabite, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil olmak üzere uluslararası toplumu bu korkunç suçlarla ilgili derhal soruşturma başlatmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağırdı.

Dünya medyasını, "Bu ihlalleri açığa çıkarmak ve Filistin halkının çektiği acılara ışık tutmak konusunda ahlaki sorumluluk üstlenmeye" davet eden Sevabite, "Bu suçlar, insanlık tarihindeki kara bir lekeyi temsil ediyor. Özgür dünya, bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmelidir. Filistin halkı bu trajedileri unutmayacak ve dünya da unutmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail saldırılarda oluşan ağır yıkım nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de son bir haftada 6'sı bebek olmak üzere 7 kişi soğuktan donarak hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 541 Filistinli öldü, 108 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Bebek, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1091 bebeği öldürdü - Son Dakika

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