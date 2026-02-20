İsrail Gazze'ye Saldırıları Sürdürüyor - Son Dakika
İsrail Gazze'ye Saldırıları Sürdürüyor

20.02.2026 12:25
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ihlali yaparak hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri ramazan ayında da sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin doğusunda iki hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İsrail araçlarından sivillerin evlerine ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı, ayrıca aralıklı topçu atışları yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda bulunan bina ve tesisleri patlatarak yıktı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de İsrail araçlarından yoğun ateş açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Saldırıları Sürdürüyor

SON DAKİKA: İsrail Gazze'ye Saldırıları Sürdürüyor - Son Dakika
