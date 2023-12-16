 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçek mermi ve darp kullanarak 5 Filistinliyi yaraladığı bildirildi. Yaralılar arasında 14 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

İsrail güçleri Batı Şeria\'da 5 Filistinliyi yaraladı
16.12.2023 - 02:05,
Abone Ol

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Beytüllahim, El-Halil ve Nablus kentlerinde, İsrail güçlerinin yaraladığı 5 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, Filistinlilerden 3'ünü gerçek mermiyle vurduğu kaydedilen açıklamada, 2 Filistinlinin de darp sonucu yaralandığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinlilerin arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve kalçasından vurulduğu belirtilirken, yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 287 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44
Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü

Son Dakika
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus, Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 02:49:03. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement