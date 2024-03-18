İsrail Güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni Kuşattı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ni (Şifa Hastanesi) yoğun ateş eşliğinde kuşattığını belirterek, hastaneye yönelik yapılanları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.
Bakanlıktan İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşatmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne yönelik yaptıkları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi.
Şifa Hastanesi'ne saldırının amacının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini çökertmek olduğu kaydedilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından İsrail güçleri sorumlu tutuldu.
İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşattığı ve hastane çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli direniş güçleri arasında şiddetli çatışmalar eşliğinde patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.
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Burdur'da bir otomobil, boş araziye bırakıldıktan sonra çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen söndürülemeyerek otomobilin tamamen yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen kazada, bir otomobilin atv motora çarpması sonucu atv sürücüsü ağır yaralandı. Kazada devrilen atv'in altında kalan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce taraftar da havalimanına akın etti ve coşkuyla karşıladı.
Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olayların ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da kafileyi karşılamak için havalimanına akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular coşkuyla karşılandıktan sonra havalimanından ayrıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikten sonra İstanbul'a döndü. Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, taraftara teşekkür ederek Fenerbahçe'nin büyüklüğünü vurguladı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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