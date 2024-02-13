İsrail Güçleri Tarafından Açılan Ateş Sonucunda Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Kalkilya'daki Derviş Nezzal Hastanesi yetkilileri "İsrail ordusunun kurşunlarıyla vurulan Filistinli bir gencin öldürüldüğünü" bildirildi.
Olaylarda, İsrail ordusunun ateş açtığı Filistinli gencin yanı sıra en az bir kişinin alıkonulduğu ve bir kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerinin müdahalesini önleyerek vurulan gencin ölümüne yol açtığı kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise 20 yaşında öldürülen gencin adının Muhammed Şerif Hasan Selmi olduğunu açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.
Afrodit lakaplı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.
Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurt dışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" dedi.
Başarılı oyuncu Defne Kayalar, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Savcı İclal rolünü oynayacak.
Kolombiya hükümeti, çetelerle mücadele kapsamında ülke geneli tüm hapishanelerde acil durum ilan etti. Adalet Bakanı Nestor Osuna, son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik şiddet olayları nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Hapishanelerde güvenlik güçlerinin operasyon yapabileceği ve suç işleyenlerin başka hapishanelere nakledileceği ifade edildi.
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak da şiddetli yağış nedeniyle planlanan Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Gönül, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Ablasını gören Gönül ise özür diledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Güçleri Tarafından Açılan Ateş Sonucunda Bir Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?