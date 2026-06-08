İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bir köye baskın düzenlediği belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Marya köyüne baskın yaparak 9 evde arama gerçekleştirdi.
Baskın sırasında İsrail güçlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.
İsrail güçlerinin baskının ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Güçlerinden Dera Kırsalına Baskın - Son Dakika
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