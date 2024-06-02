İsrail, Hamas ile esir değişimi anlaşmasını kabul etti iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Hamas ile esir değişimi anlaşmasını kabul etti iddiası

İsrail, Hamas ile esir değişimi anlaşmasını kabul etti iddiası

İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin ilk aşamasında Gazze Şeridi'nde "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la bir esir değişimi anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.

02.06.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin ilk aşamasında Gazze Şeridi'nde "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la bir esir değişimi anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın adı açıklanmayan siyasi bir kaynaktan aktardığı habere göre, İsrail, ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etti.

Kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 42 gün sürecek ilk aşamada açıkladığı öneride "askerler, kadınlar ve yetişkinler dahil olmak üzere canlı veya ölü rehinelerin serbest bırakılması" yer alıyor.

Rehineler, 6 hafta boyunca gruplar halinde serbest bırakılacak, bunun sonunda İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes yani savaşın sona erdirilmesi konusunda müzakereler başlayacak ve ardından anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecek.

İsrailli kaynağa göre ikinci aşamada, "asker ve erkekler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakılacak ancak iki taraf arasında savaşın tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olmadığı sürece bu gerçekleşmeyecek. Üçüncü aşamada ise ölen tüm rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hamas ile esir değişimi anlaşmasını kabul etti iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını bir türlü söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
22:27 ABD’de FETÖ’cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
20:57 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket ’’Enflasyonu hangi parti çözer’’ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! ''Enflasyonu hangi parti çözer'' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 01:33:33. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Hamas ile esir değişimi anlaşmasını kabul etti iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement