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İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin peşini bırakmıyor - Son Dakika
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İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin peşini bırakmıyor

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin peşine düşme politikasını sürdüreceğini bildirdi. Gazetede yer alan haberde, İsrail ordusunun geçen ay Hamas'ın Askeri Konsey Üyesi Ahmed el-Gandur'u öldürdüğü saldırıda İsrailli 3 rehinenin de öldürüldüğüne dikkat çekildi. İsrail ordusu, kaçırılan İsraillilerin öldürülmesine rağmen Hamas'ın üst düzey yöneticilerine saldırı politikasını değiştirmeye niyetli değil.

İsrail, Hamas\'ın üst düzey yöneticilerinin peşini bırakmıyor
25.01.2024 - 21:51,  Güncelleme: 21:52
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İsrail'de Haaretz gazetesi, ordunun Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin peşine düşme politikasını sürdüreceğini bildirdi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun geçen ay Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın Askeri Konsey Üyesi Ahmed el-Gandur'u (Ebu Enes) öldürdüğü saldırıda İsrailli 3 rehinenin de öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Gazze'de öldürülen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesinin, oğlunun ölümünden İsrail ordusunu sorumlu tuttuğu vurgulanan haberde, "İsrail ordusunun, kaçırılan İsraillilerin öldürülmesi olayına rağmen Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki üst düzey yöneticilerine saldırı politikasını değiştirmeye niyeti yok." ifadelerin kullanıldı.

Haberde, İsrail ordusunun geçen hafta da öldürülen esirlerin ailelerine, "söz konusu esirlerin Gazze'de kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmenin mümkün olmadığı" yönünde bilgi verdiğine işaret edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 21 Aralık'taki açıklamasında, elinde tuttuğu Elia Tolidano, Nick Beezer ve Ron Sherman isimli esirlerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü aktarmıştı.

Kaynak: AA
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