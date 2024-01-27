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İsrail, Han Yunus'ta evleri boşaltmaları talimatını verdi - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'ta evleri boşaltmaları talimatını verdi

İsrail ordusu, Han Yunus kentindeki sakinlere yaklaşan bombardımanlara hazırlık olarak evlerini boşaltmaları talimatını verdi. Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 26.083'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Han Yunus\'ta evleri boşaltmaları talimatını verdi
27.01.2024 - 12:03,
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GAZZE, 27 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusu Perşembe günü güneydeki Han Yunus kenti sakinlerine yaklaşan bombardımanlara hazırlık olarak evlerini boşaltmaları talimatını verdi. Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı Cuma günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısının 26.083'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'ta evleri boşaltmaları talimatını verdi - Son Dakika
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