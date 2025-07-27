İsrail, Hanzala Gemisine El Koydu

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, İsrail kıyılarına doğru çekildiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail donanmasının Hanzala gemisine el koyduğu belirtildi.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan geminin "İsrail karasularına yasa dışı şekilde girmesinin engellendiği" ifade edilen açıklamada, Hanzala'nın kıyıya çekildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik uygulanan ve büyük bir insanlık felaketine yol açan ablukayı ihlal etmeye yönelik girişimlerin tehlikeli ve yasa dışı olduğu iddia edildi.

Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye İsrail ordusunun müdahalesinin başladığını duyurmuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Hanzala gemisinin takibi için başlattığı YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler gerçekleşmeye başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.