İsrail Hapishanelerinde 10.400 Filistinli Tutuklu

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İsrail hapishanelerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla 10 bin 400 Filistinlinin mahpus olduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla 10 bin 400 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğu belirtildi.

Tutuklular arasında 4'ü Gazze'den 87 kadının yanı sıra 320 çocuğun yer aldığı kaydedilen açıklamada, 95'i çocuk, 22'si kadın 3 bin 376 kişinin idari tutuklu olduğu, tutuklulardan 1886 kişinin ise İsrail tarafından "yasadışı savaşçı" olarak sınıflandırıldığı aktarıldı.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından daha önce yapılan açıklamalara göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu kişilerin gerçek sayısını ve akıbetlerini gizlemeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.