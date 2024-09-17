İsrail-Hizbullah Gerilimi Tırmanıyor

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İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimde uçurumun eşiğinde olduklarını belirterek yakında İsraillilerin kendilerini sığınaklarda bulabileceği uyarısında bulundu.

"Israel Hayom" gazetesinde yer alan habere göre İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin konuştu.

İsrail'de son saatlerde güvenlikle ilgili istişare toplantılarının yapıldığına vurgu yapan yetkili, Hizbullah'ın "gerçek saldırı" ihtimalinin olduğunu savundu.

Güvenlik yetkilisi, "Hizbullah ile artan gerilim uçurumun eşiğinde. Belki yakında İsrailli tüm vatandaşlar sığınaklarda yaşar." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki savaşın artık bittiğini ve İsrail ordusunun kuzeye doğru hareket ettiğini iddia eden yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış mevsiminin gelmesiyle yağışların artması bekleniyor. Bu durumda Hizbullah'ın hareket alanı kolaylaşırken koşullar, İsrail ordusu için pek uygun olmayacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hizbullah'a karşı şu anda harekete geçilmezse savaştan kayıplarla çıkabileceklerini anladı. Bu nedenle Netanyahu, bu hamleyi yapmak için tüm adımları attı."

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.